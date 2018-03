Morcheeba retorna ao Brasil para Nublu Jazz Festival

AMANDA NOGUEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O duo britânico de trip-hop Morcheeba, formado pela cantora Skye Edwards e pelo multi-instrumentista Ross Godfrey, retorna ao Brasil como atração da oitava edição do Nublu Jazz Festival. O evento acontece simultaneamente na unidade do Sesc em São José dos Campos, no interior do estado, e no Sesc Pompeia, em São Paulo, onde os britânicos se apresentam nesta quinta (15) e sexta (16), respectivamente. Quando ainda era um trio, Morcheeba estourou no Brasil ao emprestar seu maior sucesso, "Rome Wasn't Built in a Day", à trilha de Íris, personagem interpretada por Deborah Secco na novela "Laços de Família", que a Globo exibiu entre 2000 e 2001. Nos anos seguintes, a banda fez cinco passagens pelo país -duas delas sem a vocalista, Skye, e a mais recente, em 2014, já sem o DJ Paul Godfrey, irmão de Ross e terceiro membro fundador, que deixou a banda naquele ano. O show em SP será a estreia da turnê global que anuncia a retomada do Morcheeba e o primeiro a mostrar as inéditas do próximo álbum do duo. "Blaze Away", como será chamado, é o segundo álbum gravado sem Paul e deve ser lançado no dia 1º de junho. Em 2016, o duo lançou um trabalho sob o nome de Skye & Ross, enquanto ainda negociavam com Paul os direitos sobre o nome da banda. "Era algo mais orgânico, folk e intimista, foi muito divertido e necessário, porque somos workaholics, não podíamos ficar parados sem fazer nada por alguns anos", diz Ross. "Somos conhecidos por fazer músicas suaves e lentas com as quais você pode ficar chapado", diz o músico, que costuma defender a liberação da maconha. Morcheeba, aliás, é uma gíria americana para "mais maconha". "Talvez porque a gente não fume tanta maconha quanto costumávamos fumar, esse novo álbum é um pouco mais animado, testamos diferentes coisas pelas quais nos interessamos, como o dub e o rock psicodélico", afirma. FESTIVAL O Nublu, que carrega o nome do selo e da casa de shows nova-iorquina conhecida pela celebração do jazz, destrincha as múltiplas facetas do gênero. Neste ano, o festival contará com show inédito da cantora sueca Neneh Cherry e apresentação do Sons of Kemet, projeto do saxofonista Shabaka Hutchings. Outro destaque da programação é Seun Kuti, que vem acompanhado da banda de seu pai, Fela Kuti, considerado o pai do afrobeat. O evento também promove o encontro experimental entre a cantora Bebel Gilberto e os músicos Ilhan Ersahin, da Suécia, Kenny Wollesen e Dave Harrington, ambos dos Estados Unidos.