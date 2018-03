ATUAÇÕES: Thiago Lopes e Iago Dias foram os piores do Coritiba

Iago Dias tenta finalizar contra o Goiás (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba empatou em 1 a 1 com o Goiás, nessa quarta-feira (dia 14) à noite, no Couto Pereira, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, acabou eliminado da competição. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores.

Wilson (7,0)

Fez três boas defesas. Cobrou bem o pênalti.

Marcos Moser (5,5)

Correu e lutou bastante, mas ficou devendo mais precisão.

Romércio (5,5)

Duas pequenas falhas. Fora isso, razoável na marcação.

Thalisson Kelven (6,0)

Um errinho defensivo. Eficiente nas bolas aéreas.

César Benítez (5,5)

Entrou aos 17-2º. Faltou velocidade e qualidade no apoio.

Léo Andrade (5,5)

Apenas razoável como lateral e também como zagueiro.

João Paulo (6,0)

'Cavou' o pênalti para o Coxa. Fora isso, alguns bons passes.

Julio Rusch (6,0)

Participou bastante e tentou organizar, mas errou várias. Foi bem marcado.

Thiago Lopes (4,5)

Ficou enfiado como centroavante e pouco produziu.

Kady (sem nota)

Entrou aos 32-2º. Jogou pouco tempo.

Iago Dias (4,5)

Perdeu duas boas chances de gol. Faltou criar mais.

Guilherme Parede (5,0)

Esforçado. Tentou decidir, mas faltou precisão.

Kleber (5,0)

Entrou no intervalo. Brigou com os zagueiros. Fora isso, quase nada.

Alecsandro (6,0)

Movimentou-se, criou chances e lutou. Dois bons passes para finalizações.