Sharon Stone, de 60 anos, será moça de 25 anos em filme

Com 60 anos completados em 2017, a atriz Sharon Stone fará o papel principal na comédia romântica ‘All I Wish’. E o papel é o de Senna, uma estilista de 25 anos. O filme deve chegar aos cinemas brasileiros ainda neste mês. A princípio, Sharon iria interpretar a mãe da protagonista, mas as coisas mudaram. A diretora Susan Walker conta que comprou a ideia imediatamente. Chegou a cogitar mexer no roteiro e fazer adequações que julgava necessárias para aproximar a personagem da idade e da personalidade de Sharon Stone. Mas a própria atriz repreendeu. “Apenas ao ver Sharon na tela fazendo essas coisas, sentindo esses sentimentos, se apaixonando, sendo quem ela é, o público sente isso também”, falou a cineasta.

De cadeira de rodas, Neymar homenageia Hawking

O atacante Neymar fez ontem uma homenagem a Stephen Hawking, físico inglês que morreu ontem, aos 76 anos, por complicações da esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa com a qual conviveu desde a juventude. O craque do Paris Saint-Germain publicou uma foto em que aparece ainda na cadeira de rodas, devido à cirurgia para corrigir uma fissura no quinto metatarso do pé direito que aconteceu durante um jogo, e usou uma frase famosa de Hawking: “Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra”, escreveu. Neymar está se recuperando da operação em sua mansão no Rio de Janeiro.

Personalidades e entidades homenageiam Stephen Hawking

Uma mente colossal, um super-homem e a pessoa mais engraçada do mundo. Representantes da política, do mundo acadêmico, dos negócios e das artes usaram a internet para prestar homenagem ao físico Stephen Hawking, morto ontem aos 76 anos. A Nasa (agência espacial americana), o chamou de um embaixador da ciência e destacou a importância que suas descobertas tiveram no entendimento do universo. “Sua passagem deixou um vácuo intelectual em seu rastro”, escreveu o astrofísico americano Neil deGrasse Tyson. “Nós perdemos uma verdadeira mente brilhante, um cientista fantástico e o homem mais engraçado que tive o prazer de conhecer”, falou o ator Eddie Redmayne, que ganhou o Oscar em 2015 por sua interpretação de Hawking no filme ‘A Teoria de Tudo’. Outros que se manifestaram foram a primeira-ministra britânica Theresa May, o líder da oposição britânica, Jeremy Corbyn, o presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella, e Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu.

Ana Maria Braga brinca com gafe de ex-BBB sobre cachorra morta

Patrícia foi a sétima eliminada do ‘Big Brother Brasil 18’. Ela deixou o reality show nessa terça-feira (14), com a segunda maior rejeição da história do programa, sendo eliminada com 94,26% dos votos. No entanto, descobriu que não há nada tão ruim que não possa piorar ao obter também a rejeição de Paçoca, cachorrinha de Ana Maria Braga. A ex-participante foi ao programa ‘Mais Você’ de ontem, como ocorre com todos os eliminados do BBB. Após abraçar a apresentadora, cumprimentou sua cachorrinha e a chamou de “Belinha”. “Não, a Belinha já está com Deus”, corrigiu Ana Maria Braga, explicando que a cachorra que estava no estúdio era a Paçoca. Belinha era a antiga pet.

Pabllo Vittar ganha programa para contar a própria história

O sucesso de Pabllo Vittar vai render uma participação especial nos cinemas até o fim do ano, mas, muito em breve, o artista será atração em um programa do Multishow no horário nobre. ‘Prazer, Pabllo Vittar’ vai contar a história da drag queen, desde a infância no Maranhão, onde nasceu, até se tornar um ícone LGBT e ganhar cada vez mais espaço na música. Entre os destaques da carreira de Pabllo estão sua participação ao lado de Fergie no Rock in Rio, sendo a primeira drag queen a subir no Palco Mundo., e gravações ao lado de Anitta, Diplo e Lucas Lucco.

David Cronenberg

cineasta canadense

75 anos