São Paulo será a Davos da América Latina, diz fundador do Fórum Econômico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fundador e presidente-executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, disse nesta quarta-feira (14) que prosperou a ideia de realizar a cada dois anos o Fórum Econômico Mundial para a América Latina na capital paulista. "São Paulo será a Davos da América Latina", disse o fundador da entidade, durante a recepção para os convidados da edição deste ano do evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. O Fórum Econômico Mundial para a América Latina começou oficialmente nesta terça-feira (13) na cidade. Ele marca o retorno do fórum ao Brasil após sete anos. Em abril de 2011, o Rio de Janeiro sediou o encontro, que debate temas econômicos, políticos e sociais relevantes à região. O professor alemão deu início ao fórum anual em 1971, em Davos, na Suíça. A reunião ganhou versões regionais pouco tempo depois, em 1974. São eventos temáticos de América Latina, África, Oriente Médio e Ásia, realizados a cada ano em um país da região a ser abordada. As últimas edições latino-americanas ocorreram em Buenos Aires (Argentina), Medellín (Colômbia) e Riviera Maya (México). Os painéis em São Paulo contam com mais de 700 participantes, cerca de 300 a menos que na edição argentina em 2017. Já a 48ª reunião anual em Davos, realizada em janeiro na cidade suíça de 12 mil habitantes, atraiu sua capacidade máxima -3.000 integrantes- e um número recorde de governantes, mais de 70.