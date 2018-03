São Paulo vence CRB-AL e garante classificação na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda sem o técnico Diego Aguirre no banco, o São Paulo, sob o comando do interino André Jardine, venceu o CRB-AL por 3 a 0 fora de casa nesta quarta (14) e confirmou sua classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, em casa, a equipe do Morumbi havia vencido o time alagoano por 2 a 0. É a segunda vitória seguida desde a saída do técnico Dorival Júnior, demitido no último dia 9. Além da partida desta quinta, o clube tricolor havia vencido o Red Bull Brasil no domingo (11), por 3 a 1. O uruguaio Aguirre, novo treinador do time, deve estrear no sábado (17), às 16h, contra o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, na partida de ida das quartas do Paulista. Para isso, seu visto de trabalho precisa ficar pronto. O São Paulo não vencia por 3 a 0 desde 10 de julho de 2016, quando venceu o América-MG pelo Brasileiro. Os gols da equipe são-paulina contra o CRB foram marcados por Marcos Guilherme, Valdívia e Rodrigo Caio. CRB João Carlos; Ayrton, Flávio Boaventura, Anderson Conceição, Diego; Feijão (Serginho), Juliano, Edson Ratinho (Rafael Bastos), Willian Santana, Juninho Potiguar; Neto Baiano (Marcão). T.: Mazola Júnior SÃO PAULO Jean; Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins, Júnior Tavares (Liziero); Jucilei, Petros (Lucas Fernandes), Cueva; Marcos Guilherme, Tréllez (Brenner), Valdívia. T.: André Jardine (interino) Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL) Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ) Cartões amarelos: Tréllez, Petros (São Paulo); Edson Ratinho e Flávio Boaventura (CRB) Gols: Marcos Guilherme, aos 5min do 1º tempo, Valdívia, aos 2min do 2º tempo, e Rodrigo Caio, aos 13min do 2º tempo