Mega-Sena volta a acumular e deve pagar R$ 60 milhões no sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.022 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta quarta-feira (14), em Manhuaçu (MG), foram os seguintes: 04, 28, 45, 48, 52 e 60. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 17, é de R$ 60 milhões. Confira o rateio oficial: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 79 apostas ganhadoras, R$ 47.183,15 Quadra - 4 números acertados - 6343 apostas ganhadoras, R$ 839,50

LOTOFÁCIL

Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.636 da Lotofácil. O bilhete de Andradina (SP), vai render a premiação de R$ 1.936.005,57. Os números sorteados nesta quarta-feira (14), em Manhuaçu (MG), foram os seguintes: 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 16, é de R$ 1.700.000,00. Confira o rateio oficial: 15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.936.005,57 14 acertos - 402 apostas ganhadoras, R$ 1.481,83 13 acertos - 15167 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 206327 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1117186 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Um apostador acertou ad cinco dezenas do concurso 4.629 da Quina. O bilhete de Mogi Mirim (SP) vai render o prêmio de R$ 631.750,39. Os números sorteados nesta quarta-feira (14), em São Paulo, foram os seguintes: 07, 18, 29, 35 e 53. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 15, é de R$ 600.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 631.750,39 Quadra - 4 números acertados - 111 apostas ganhadoras, R$ 3.089,64 Terno - 3 números acertados - 6436 apostas ganhadoras, R$ 80,12 Duque - 2 números acertados - 134876 apostas ganhadoras, R$ 2,10

FEDERAL

O concurso 05266 da Federal também ocorreu nesta quarta-feira (14). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete - 23922 - 350.000,00 2º bilhete - 39059 - 18.000,00 3º bilhete - 38606 - 15.000,00 4º bilhete - 80434 - 12.000,00 5º bilhete - 63833 - 10.023,00