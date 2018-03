Brasil tem 920 casos de febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde atualizou ontem o informe sobre os casos de febre amarela no Brasil. Já são 920 casos e 300 mortes, entre 1º de julho do ano passado e 13 de março deste ano. Ao todo, foram notificados 3.483 casos suspeitos, sendo que 1.794 foram descartados e 769 permanecem em investigação. Entre julho de 2016 e março de 2017, foram apontados 610 casos e 196 mortes no país. O ministério também informa que foram vacinadas 8,8 milhões de pessoas em São Paulo.