Eliminada do BBB 18, Patrícia diz que Kaysar é 'lindo, brincalhão e cheiroso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fora do Big Borther Brasil 18, reality apresentado por Tiago Leifert na Globo, Patrícia elogiou o sírio Kaysar, com quem teve um relacionamento dentro da casa. "É verdadeiro o que sinto por ele. Gosto dele, sim. Ele é encantador, por isso encantou tanto a mim quanto ao Brasil inteiro. Ele é lindo, brincalhão, cheiroso, levantava o meu astral. Não acertamos nada sobre o futuro, até mesmo porque ele tinha muita certeza de que eu iria ficar na casa", disse a cearense em entrevista à emissora do Rio divulgada a jornalistas nesta quarta (14). Perguntada sobre o que foi mais difícil dentro da casa, a eliminada foi certeira na resposta: "Resistir ao Kaysar. Nossa senhora..." Segundo Patrícia, o garçom, que vive no Brasil como refugiado, tem uma visão do jogo "maravilhosa". "É a mesma visão que ele tem da vida. Se ele ganhar, ganhou, ótimo, mas se não ganhar, tudo bem também. E isso foi o que mais me encantou nele: a forma como ele encara as coisas." REJEIÇÃO Patrícia foi a sétima eliminada desta edição do programa. Com alto índice de rejeição -ela deixou a casa com 94% dos votos, num paredão triplo- na noite desta terça (13). Mas, no confinamento, a "sister" tinha confiança de que não sairia tão cedo. "Sim, eu acreditava [que não seria eliminada]. Porque eu não me via fazendo nada de mal para ninguém." "Foi uma experiência muito nova para mim. Nunca tinha vivido um confinamento, muito menos com pessoas estranhas. Acho que ninguém que entra no programa sai a mesma pessoa. A gente aprende muito com questões como convivência e tolerância. Embora tenham acontecido algumas coisas e eu tenha saído com rejeição, quem vai para um reality show vai para dar a cara a tapa." Vista como vilã -dentro e fora da casa-, a cearense também afirmou que mesmo em menos de 24 horas após ter deixado o confinamento, já recebeu mensagens positivas e apoio. "Não foram só 'haters'". Segundo ela, pessoas a elogiaram dizendo que ela foi sincera e que disse verdades. "Estou muito feliz por ter tido uma torcida e ter percebido que não fui tão odiada assim."