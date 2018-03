Emerson marca, e Corinthians vence Deportivo Lara em casa pela Libertadores

ALEX SABINO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians contratou Emerson Sheik, 39, em janeiro deste ano, com a lembrança do atacante decisivo no título da Libertadores de 2012. Quando o jogo apertou nesta quarta (14), foi o veterano quem tirou a equipe do sufoco. Ele fez o primeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara (VEN), no Itaquerão. O resultado fez o Corinthians chegar aos quatro pontos e assumir a liderança do Grupo 7 do torneio sul-americano. O time brasileiro pode ser alcançado nesta quinta (15) pelo Millonarios (COL), que enfrenta o Independiente (ARG), em Buenos Aires. Por quase 64 minutos, a partida foi mais difícil do que o placar sugere. O Deportivo Lara cumpriu o papel que se esperava: entrou em campo para se defender. Nem mesmo para contratacar conseguia colocar velocidade em campo, mesmo que o rival tenha dado oportunidades para isso. A esperança venezuelana, a cada rara investida ofensiva, era obter uma falta e, assim, cruzar a bola na área. O único momento que levou algum perigo foi arremate de Lara que Cássio deixou a bola escorregadia ir para escanteio. Foi o Corinthians que não desempenhou o papel combinado. Em parte repetindo o que mostrou contra o Millonarios, em Bogotá, na primeira rodada, faltava criatividade no meio-campo e a ausência de penetração obrigava Maycon, Gabriel e Rodriguinho a tentarem chutes de média distância. Sem sucesso no primeiro tempo. A melhor opção era pela esquerda. Clayson e Sidcley levavam vantagem sobre a marcação e conseguiam fazer jogadas de linha de fundo e fazer cruzamentos. Lances que não encontravam nenhum atacante na área para finalizar. O jogador mais ofensivo era Emerson Sheik, que substituía Jadson, vetado por sentir dor na coxa direita. Ele pouco foi visto em campo. Mas quando apareceu, foi para decidir. É bem verdade que Fabio Carille tinha motivo para reclamar, apesar da atuação ruim. O árbitro boliviano Raul Orosco ignorou falta cometida sobre Balbuena na área. Letárgico e abusando da lentidão, o Corinthians começou o segundo tempo sem dar qualquer sinal de vida. Não que os venezuelanos dificultassem tanto assim. Havia espaço para jogar, mas os donos da casa não sabiam aproveitar, mesmo com a bola correndo com maior rapidez no gramado molhado e Romero trocando de lado com Clayson no ataque. Alguém tinha de aparecer. Conhecido mais pela importância dos gols do que pela quantidade, Sheik cabeceou para tirar o Corinthians da dificuldade aos 19. Ele tem 28 gols em 165 partidas com a camisa da equipe. Mas na campanha de 2012, ele fez três gols entre semifinais e finais. Dois deles, contra o Boca Juniors (ARG), confirmaram o título. Foi o bastante para ele nesta quarta. Três minutos após o gol, foi substituído por Junior Dutra. Saiu aplaudido de pé pelos mais de 31 mil torcedores no estádio. Pernía desviou contra o próprio gol cruzamento de Rodriguinho, mas foi uma formalidade. O Deportivo Lara não tinha nenhuma força ofensiva para buscar o empate. Serviu para o meia comemorar a jogada em sua 150ª partida pelo Corinthians. Agora, a diretoria corintiana tenta resolver a situação do lateral esquerdo Zeca. O clube deseja contratar o jogador que briga na Justiça com o Santos, mas não quer ficar encarregado de pagar a multa de R$ 50 milhões, caso o atleta tenha decisão favorável. "Temos interesse no jogador, mas não queremos correr riscos", disse o diretor de futebol Duilio Monteiro Alves. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon, Rodriguinho; Romero, Emerson Sheik (Júnior Dutra), Clayson (Pedrinho). T.: Fábio Carille DEPORTIVO LARA Salazar; Aponte, Mendoza, Pernía, Chaurant; Sierra, Andreutti, Reyes (Cardozo), Pedro Ramírez, Soto (Valderrey); Hernández (González). T.: Leo González Estádio: Itaquerão, em São Paulo Público: 31.524 pagantes (total: 31.767) Renda: R$ 2.095.062,95 Juiz: Raul Orosco (BOL) Cartões amarelos: Júnior Dutra (Corinthians); Pernía e Andreutti (Deportivo Lara) Gols: Emerson Sheik, aos 20min, e Pernía (contra), aos 31min do segundo tempo