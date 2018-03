Vinicius Jr. faz dois, e Flamengo vence fora de casa na Libertadores após 4 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de quase quatro anos sem vencer como visitante na Copa Libertadores, o Flamengo virou o jogo e bateu o Emelec (EQU) por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no estádio George Capwell, em Guayaquil. Os gols foram de Vinicius Júnior. Angulo abriu o placar. Curiosamente, o último triunfo havia sido justamente sobre os equatorianos em 2 de abril de 2014 (2 a 1). Na edição de 2017, o time não venceu nem sequer uma partida fora de casa e acabou eliminado ainda na fase de grupos. Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança do Grupo 4 da Libertadores, com 4 pontos. River Plate-ARG e Santa Fe-COL completam a segunda rodada apenas no dia 5 de abril. O próximo compromisso do Rubro-negro pela competição será contra os colombianos do Independiente Santa Fe, dia 18 de abril, com portões fechados, no Rio de Janeiro. Logo no início da partida em um estádio com 40 mil torcedores, o Flamengo chegou perto de ter a chance para abrir o placar. Aos 6min, Diego fez boa jogada e lançou Everton Ribeiro. O zagueiro Guagua cortou para escanteio com a mão. O árbitro paraguaio Mario Diaz de Vivar ignorou o pênalti e apontou o escanteio, deixando claro que não havia visto o lance. Os jogadores rubro-negros o cercaram, mas a marcação não foi alterada. A partir daí, o Flamengo se mostrou nervoso em algumas jogadas. Pouco depois de Lucas Paquetá receber um cartão amarelo, Jonas e Baguí protagonizaram uma dividida forte. Os dois ficaram no chão e discutiram em lance que poderia ter sido punido com cartão. O volante do Flamengo levou a pior e precisou de atendimento médico. O clima pesado continuou na partida. Aos 22min, Jonas roubou a bola e acionou Lucas Paquetá. A bola foi cortada para dentro e chutada nas mãos do goleiro Dreer. Diego e Henrique Dourado reclamaram muito do jovem rubro-negro. Por sua vez, Paquetá gesticulou e discutiu com os companheiros que queriam o cruzamento. O clima esquentou no Flamengo. Apesar do nervosismo na primeira etapa, o Flamengo esteve sempre mais perto de abrir o placar do que os donos da casa. A melhor chance de gol veio aos 41min. Em cobrança de escanteio, Rhodolfo cabeceou firme para o chão. O goleiro Dreer fez grande defesa e buscou a bola no canto esquerdo para a frustração dos rubro-negros. O panorama do jogo pouco mudou no começo da segunda etapa. O Flamengo ainda dominava as ações e teve chances com Diego e Dourado. Nenhuma delas resultou em gol até que o Emelec saiu na frente e minou os cariocas. Aos 19min, Angulo recebeu lançamento de Quiñónez e chutou cruzado. A bola desviou em Rhodolfo e morreu nas redes de Diego Alves. O jogo parecia complicado para o Flamengo, mas a virada veio nos pés de Vinicius Júnior, o nome da partida. Primeiro, ele fez fila e empatou aos 32min. Depois, recebeu boa bola aos 40min, limpou e estufou as redes equatorianas. Muita festa rubro-negra no Equador pela vitória que era esperada há quatro anos. EMELEC Dreer; Paredes, Guagua, Mejía, Baguí; Arroyo, Quiñónez (Solíz), Burbano (Montero), Luna (Mondaini), Preciado; Angulo. T.: Alfredo Arias FLAMENGO Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Juan, Renê; Jonas, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro (Vinicius Júnior), Everton; Henrique Dourado. T.: Paulo César Carpegiani Estádio: George Capwell, em Guayaquil (Equador) Juiz: Mario Diaz de Vivar (PAR) Cartões amarelos: Quiñónez, Montero, Arroyo, Mejía e Dreer (Emelec); Lucas Paquetá, Renê e Everton (Flamengo) Gols: Angulo, aos 19min do segundo tempo (Emelec); Vinicius Júnior, aos 32min e aos 40min do segundo tempo (Flamengo)