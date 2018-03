Em clima de romance, Breno e Paula se beijam na pista de dança do BBB 18

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima de romance está mesmo tomando conta dos participantes Paula e Breno no Big Brother Brasil 18, reality da Globo apresentado por Tiago Leifert. O casal, que só trocava selinhos e amassos, se assumiu de verdade há alguns dias e agora não se desgruda -Paula hesitava em beijar Breno porque ele ficou com a amiga Ana Clara nos primeiros dias de confinamento; depois, o goiano ainda teve um romance com Jaqueline, já eliminada. Na festa desta quarta (14) na área externa da casa, cujo tema é rock da década de 1950 e contou com a participação virtual de Leo Jaime, o casal tem aproveitado para dançar, beber e curtir juntos. Enquanto a música rola solta, Ana Clara, primeiro flerte de Breno, parece não se incomodar. Ela conversou com Gleici sobre o retorno da acreana após um "paredão pegadinha". Durante o bate-papo, Gleici disse estar se sentindo aliviada com a saída de Patrícia, a sétima eliminada da edição. "Se ela estivesse aqui, eu estaria me sentindo mal." As duas também conversaram sobre brigas e discussões na casa. Antes de Patrícia deixar o jogo, ela e Gleici protagonizaram barraco após a acreana indicar a cearense para o paredão e acusar a ex-participante de ser falsa com Paula e Ayrton. Já Ana Clara comentou sobre sua briga com Caruso na noite desta terça (13). "Vou ficar brigando até parar de brigar. Não consigo ficar quieta. Não dá. Foi o que aconteceu na cozinha".