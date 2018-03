Melissa decide trabalhar no bordel de Pedra Santa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clara (Biana Bin) confronta Renato (Rafael Cardoso). Sophia (Marieta Severo) provoca Mariano (Juliano Cazarré) por causa de Johnny (Bruno Montaleone), mas afirma que contratará o irmão do garimpeiro. Renato confessa a Clara que tramou seu assassinato com Sophia, e que seu único interesse eram as esmeraldas. Patrick (Thiago Fragoso) agride Renato ao descobrir que ele causou a morte de Beatriz (Nathalia Timberg). Gael (Sérgio Guizé) ajuda Clara e aparta Patrick e Renato. Mercedes (Fernanda Montenegro) conforta Josafá (Lima Duarte). Clara pede que Patrick não a deixe. Melissa (Gabriella Mustafá) decide trabalhar no bordel e Leandra (Mayana Neiva) a apresenta às mulheres. Laura (Bella Piero) se consulta com Nalva. Amaro pede perdão a Estela e diz que sente sua falta, mas a professora o expulsa de sua casa. Amaro pede ajuda a Mercedes para reconquistar Estela. Renato arma com Sophia para destruir Clara e decide ir para o Rio de Janeiro. Uma explosão acidental na mina de Sophia assusta os garimpeiros.