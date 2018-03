Celina e Artur se casam em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eva entrega a Teodoro desenhos da casa de Conselheiro. Eunice pede que Isolina seja sua parteira. Edgar e Carolina se casam. Olímpia volta ao Brasil e anuncia que lançará um livro. Vicente (Bruno Ferrari) tenta convencer Maria Vitória (Vitória Strada) a velejar com ele em seu barco. Celeste Hermínia convida Inácio (Bruno Cabrerizo) para acompanhá-la em seu recital. Firmino revela a José Augusto (Tony Ramos) as maldades de Delfina contra sua família. José Augusto enfrenta Delfina (Letícia Sabatella). Alzira afirma que Artur será um bom marido para Celina. Celina e Artur se casam. Emília decide ir para Paris com Fernão.