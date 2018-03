Brasileiro cai na semi, e australiano vence 1ª etapa do mundial de surfe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O australiano Julian Wilson se sagrou campeão da etapa de Gold Coast, na Austrália, do Mundial de Surfe (WSL), nesta quinta-feira (15). O melhor brasileiro foi Tomas Hermes, que chegou até a semifinal e foi derrotado por Adrian Buchan. Para alegria do público local, a final colocou frente a frente dois australianos. Wilson arrancou um 9,93 na primeira onda e acabou derrotando Buchan por 17,43 a 15,10. Na semifinal, Hermes foi derrotado por Buchan por 10 a 9,17 em bateria sem grandes notas. Na outra chave, Wilson fez 13,77 a 11,66 sobre o americano Griffin Colapinto. Hermes foi um dos brasileiros a chegar até as quartas de final em Gold Coast. Para atingir a semifinal, o surfista precisou vencer o compatriota Filipe Toledo por 8,73 a 7,33.