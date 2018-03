Petrobras fecha 2017 com prejuízo de R$ 446 milhões, 4º ano de perdas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com forte impacto do acordo para encerrar a ação coletiva movida por investidores norte-americanos, a Petrobras registrou em 2017 prejuízo de R$ 446 milhões. É o quarto ano de prejuízo consecutivo da companhia, porém em nível menor do que nos anos anteriores. Em nota, a empresa aponta que teria alcançado um lucro líquido de R$ 7 bilhões, mas despesas extraordinárias, especialmente o acordo de R$ 11 bilhões para encerramento da ação coletiva de investidores nos Estados Unidos (class action) e a adesão a programas de regularização de débitos federais, que somaram R$ 10,4 bilhões, tiveram impacto significativo no resultado. Em 2017, a empresa reduziu a dívida líquida para US$ 84,8 bilhões, menor valor desde 2012.