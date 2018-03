Artilheiro em 2018, Vinicius Júnior vira protagonista no Flamengo

VINÍCIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Não tem jeito. Vinicius Júnior se transformou no nome do Flamengo até aqui em 2018. Embora Lucas Paquetá apresente maior regularidade, o menino de 17 anos virou protagonista pelos gols, polêmicas e por ter decidido um jogo fundamental para o time rubro-negro na Copa Libertadores. A vitória de virada sobre o Emelec-EQU por 2 a 1 nesta quarta-feira (14), em Guayaquil, foi o maior momento do atacante no clube. Vinicius Júnior é o artilheiro do Flamengo na temporada, com seis gols marcados. Como profissional, ele chegou ao décimo tento assinalado. Um número importante para quem nem sequer completou a maioridade e já está vendido para o Real Madrid por R$ 164 milhões. O garoto de São Gonçalo pede passagem entre os titulares e a mudança não deve demorar a acontecer. Com velocidade, dribles e finalizações com as duas pernas, o atacante surge como uma alternativa importante para o técnico Paulo César Carpegiani. Destro, ele fez dois belos gols sobre os equatorianos com a perna esquerda. Enquanto Vinicius Júnior cresce de produção, o meia Everton Ribeiro tem deixado a desejar. Pode ser por ali a entrada entre os titulares. "Temos de trabalhar com muita humildade, pés no chão e seguir um passo de cada vez. Foi o primeiro jogo que entrei na Libertadores. Estrear com gol não tem nada melhor. Ajudei o Flamengo. Melhor noite é impossível", afirmou. Desde a venda para o Real Madrid, Vinicius Júnior virou notícia no Brasil e no mundo. Tudo o que faz ganha peso comparável aos milhões gastos pelos merengues. Foi assim quando comemorou um gol contra o Botafogo com o "chororô". Também na ocasião da expulsão no clássico seguinte diante do rival alvinegro. E não seria diferente desta vez. Agora, porém, o atacante experimenta o lado bom de toda a expectativa gerada pelo valor investido em seu futebol. No Flamengo atual, Vinicius Júnior é notícia de qualquer jeito. Quando decide um jogo tão importante, o estrelato se torna praticamente definitivo.