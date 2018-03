Kavaco tenta despistar seus sobre dinheiro suspeito em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kavaco (Gabriel Contente) tenta despistar Melissa (Malu Mader), que é rude com o filho e com Jairo (Daniel Dantas). Flora (Jeniffer Oliveira) se sente confusa com seus sentimentos por Tito (Tom Karabachian) e Érico (Gabriel Fuentes). Getúlio (Arlindo Lopes) cobra de Érico que consiga dinheiro no Sapiência. Tito se frustra quando Heitor (Luis Gustavo) não aceita ouvir sua nova música. Alex (Daniel Rangel) apresenta pontos turísticos do Rio de Janeiro para Maria Alice (Alice Milagres). Rosália (Guta Stresser) alerta Maria Alice sobre a proximidade com Alex. Kavaco recebe uma mensagem misteriosa. Marcelo (Bukassa Kabengele), Rafael (Carmo Dalla Veccia) e Gabriela (Camila Morgado) se unem para ajudar Verena (Joana Borges) a conciliar os estudos e o esporte. Melissa desabafa com Gabriela e Rafael sobre o filho.