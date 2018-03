Zoo e Jardim Botânico de SP são reabertos após morte de macaco por febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O zoológico de São Paulo ganhou um presente de aniversário antecipado nesta quarta-feira (14). Um dia antes de completar 60 anos, o espaço foi reaberto à visitação. O zoo foi fechado no dia 23 de janeiro após as autoridades de saúde localizarem um macaco bugio morto por complicações de febre amarela no local. Também foram reabertos o Zoo Safária e o Jardim Botânico -todos os equipamentos estão localizados na zona sul da capital paulista. De acordo com a secretaria de Meio Ambiente, exames constataram que a circulação do vírus da febre amarela na região onde os parques estão localizados é isolada, restrita e de baixo risco de transmissão. Uma faixa na entrada do zoo informa que só devem entrar no local pessoas vacinadas.