Maia leva 12 horas para comentar morte de vereadora e mantém agenda de pré-campanha

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Pré-candidato à Presidência da República, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), levou quase 12 horas para se manifestar sobre o assassinato de Marielle Franco (PSOL), vereadora da capital de seu estado, e do motorista Anderson Pedro Gomes. Além disso, até a publicação desta reportagem, na manhã desta quinta-feira (15), Maia não tinha previsão de ir ao velório de Marielle, na Câmara do Rio de Janeiro, segundo informaram auxiliares do presidente da Câmara. A agenda de pré-campanha de Maia, na Paraíba, está mantida até o momento. No Facebook, Maia disse nesta manhã que os assassinatos ocorridos na noite de quarta-feira (14) significam um trágico avanço na escalada da barbárie que deve ser contida custe o que custar. “Solidarizo-me à sua família, à família do Anderson, e exijo junto com eles: justiça e paz. Justiça para conter os autores dessa execução, paz para a sociedade carioca e brasileira”, afirmou o presidente da Câmara. A vereadora e o motorista do carro em que estavam foram baleados na noite de quarta e ambos morreram. Uma assessora que os acompanhava sobreviveu. Nesta manhã, a previsão era de que Maia fosse a uma reunião de seu partido. Depois, a agenda oficial prevê um almoço na Embaixada da França em homenagem ao deputado. À noite, como pré-candidato, Maia tem um jantar com empresários e parlamentares paraibanos em João Pessoa (PB). Na sexta-feira (16), a previsão é que ele vá ao interior da Paraíba e siga para o Rio de Janeiro somente à noite. A reportagem procurou Maia na noite de quarta e na manhã desta quinta-feira, mas não obteve resposta.