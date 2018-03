Em quarto ano de perdas, Petrobras fecha 2017 com prejuízo de R$ 446 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com forte impacto do acordo para encerrar a ação coletiva movida por investidores norte-americanos, a Petrobras registrou em 2017 prejuízo de R$ 446 milhões, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (15). É o quarto ano de prejuízo consecutivo da companhia, porém em nível menor do que nos anos anteriores. O prejuízo de 2016 havia sido de R$ 14,8 bilhões. Em nota, a empresa apontou que teria alcançado um lucro líquido de R$ 7 bilhões, mas despesas extraordinárias, especialmente o acordo de R$ 11 bilhões para encerramento da ação coletiva de investidores nos Estados Unidos (class action) e a adesão a programas de regularização de débitos federais, que somaram R$ 10,4 bilhões, tiveram impacto significativo no resultado. Tais despesas afetaram fortemente o resultado do quarto trimestre, que fechou com um prejuízo líquido de R$ 5,4 bilhões, ante lucro de R$ 2,5 bilhões no mesmo período do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 2017 foi de R$ 76,5 bilhões -no ano anterior, o valor foi de R$ 88,6 bilhões. Em 2017, a empresa reduziu a dívida líquida para US$ 84,8 bilhões, menor valor desde 2012. A relação entre a dívida líquida e a geração de caixa saiu de 3,16 em setembro de 2017 para 3,67 em dezembro do ano passado refletindo negativamente na métrica financeira da companhia. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, em apresentação dos resultados a jornalistas, disse que, apesar do prejuízo contábil, as ações tomadas em 2017 levaram a uma diminuição das incertezas no balanço da companhia. MERCADO A Petrobras perdeu participação no mercado brasileiro de gasolina e diesel em 2017, mesmo após adotar uma nova política de preços para aumentar a competitividade no setor. Na gasolina, a fatia da Petrobras caiu para 83% em 2017, contra 90% em 2016 e 96% em 2015. No diesel, a participação foi de 74% em 2017, contra 83% em 2016 e 97 por cento em 2015. Em fevereiro deste ano a fatia da companhia no mercado de gasolina estava em 77% e em 79% no de diesel. DIVIDENDOS Ainda nesta quinta, a empresa informou que seu Conselho de Administração determinou a realização de estudos para alterações no Estatuto Social da companhia, visando estabelecer o pagamento trimestral de dividendos e juros sobre capital próprio de acionistas. O resultado do estudo, caso seja aprovado pelo Conselho de Administração da companhia, será encaminhado para deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas.