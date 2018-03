A Débora Lagranha virou veterinária de animais da dramaturgia

LARA PIRES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sorriso ainda é o mesmo, mas Débora Lagranha, que ficou conhecida do público com o apelido de Debby, em "A Turma do Didi" (Globo, 1998-2010), não é mais uma criança. Hoje com 26 anos, a atriz deixou de atuar em frente às câmeras e agora é veterinária, profissão pela qual se diz apaixonada. Débora trabalha na empresa Bichos Artistas, que agencia animais para comerciais, filmes, novelas e séries. Ela cuida deles nos bastidores e ensina atores e atrizes a lidarem com esses bichos em cena. "De certa forma, ainda me considero da televisão. Gosto dos bastidores e de ver a cena acontecer. É trabalhoso, porque os animais não sabem o que queremos deles, é preciso ter paciência e carinho", ensina. Ela trabalhou no humorístico global dos cinco aos 12 anos, além de ter participado de produções cinematográficas ao lado de Xuxa e de Renato Aragão. Entre elas, destacam-se os filmes "Simão, o Fantasma Trapalhão" (1998) e "Xuxa e os Duendes" (2001). "Desde os dois anos, eu tinha o sonho de ser veterinária e, na faculdade, vi que precisaria estudar muito. Por isso, a carreira de atriz foi ficando de lado", diz ela. "Mas amo as duas profissões." Débora é casada há sete anos com Leandro Franco, também veterinário, com quem teve Maria Eduarda, de quatro anos. "Duda também ama os animais, e minha casa é praticamente um sítio. Temos sete cachorros, nove coelhos, três tartarugas e 15 calopsitas", diverte-se a veterinária.