Ivete Sangalo compartilha foto com gêmeas no colo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As gêmeas Helena e Marina apareceram aproveitando um cafuné no colo na mãe, Ivete Sangalo, em imagem compartilhada pela cantora nesta quarta-feira (14). "Quando a gente sai do Open Bar da nossa mãe", escreveu Ivete na legenda. "Depois do Peitão, denguinho sem fim". Sangalo, que considera de extrema importância a amamentação, aparece segurando as filhas no colo, debruçadas em seus ombros. "A gente ama mamar", brincou. Essa não é a primeira vez que Ivete aparece amamentando Helena e Marina. No final de fevereiro a cantora fez um post em suas redes sociais explicando que ficaria ausente por estar em seu momento mais pleno. Na imagem, ela também amamentava as gêmeas. Em publicação recente, a cantora também deixou recado para os fãs. "Minha mãe mandou dizer que tá sentindo muita saudade de zamurinhos!". Ivete deve retornar aos palcos no dia 19 de maio, quando participa de uma festa no Morro de São Paulo (BA). Helena e Marina completaram um mês de vida no dia 10 de março, com direito a bolo de "mesversário" e mesa temática inspirada na páscoa. Filhas de Ivete com o nutricionista Daniel Cady, 32, as gêmeas nasceram em pleno Carnaval, em um hospital em Salvador.