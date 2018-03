Cosméticos e perfumaria estão entre itens mais comprados no Dia do Consumidor

O Google lançou a tendência: o Dia do Consumidor – comemorado em 15 de março – tem tudo para ser a nova Black Friday no Brasil. A afirmação do gigante tecnológico é embasada em uma pesquisa feita em 2018 que afirma que 81% dos entrevistados desejam comprar nesta data. Mas o que esse consumidor vai buscar? Segundo o mesmo levantamento do Google, livros, eletrodomésticos e cosméticos e perfumaria estão entre as categorias mais vendidas no ano anterior, com 14%, 12% e 11% respectivamente. Para ajudar a escolher os itens com preços mais vantajosos, uma ferramenta promete ser um verdadeiro presente neste dia: o Consulta Remédios.

Disponível em duas versões – aplicativo e portal – o Consulta Remédios é hoje o maior comparador de preços de itens de farmácias de todo o Brasil. Com mais de 2.800 lojas e 65 mil produtos cadastrados, a plataforma atualiza preços diariamente de tudo que se encontra nas farmácias: de medicamentos a perfumaria, passando por maquiagens e cosméticos.

O Consulta Remédios torna-se ainda mais prático porque também vai de encontro com o desejo de 32% dos entrevistados na pesquisa do Google: fazer a compra online. Ao pesquisar por um item, o consumidor pode já ser redirecionado para a loja online da farmácia e finalizar sua compra encontrando as lojas que entregam na sua região – a partir do CEP indicado.

Pelo aplicativo também é possível criar várias listas de produtos em um serviço chamado “Minha Lista”. Através deste serviço, 100% gratuito, o usuário consegue montar uma seleção com vários itens de sua escolha e, assim, o Consulta Remédios apresenta em qual farmácia a soma total dos itens fica mais barato.

Atualmente 15 milhões de usuários/mês já buscam informações e mais economia no Consulta Remédios. A plataforma é simples e efetiva desde a hora em que o processo inicia-se com a busca pelo produto, até na comparação dos preços, passando pelos cuidados que devem ser tomados. Um exemplo da facilidade do Consulta Remédios na área de medicamentos é que a pesquisa pode ser feita até mesmo pelo sintoma, caso o consumidor não saiba qual o nome ou princípio ativo do medicamento procurado.

Um exemplo de produto na área de Cosméticos que pode ser encontrado com grande diferença de preço no Consulta Remédios é o Anti-idade Ivy C. Em consulta no mês de fevereiro o produto foi encontrado com variação de preços de R$ 114,90 a R$ 211,42. As maquiagens também possuem bastante variação. O BB Cream Vult FPS 35 (Cor Marrom) tem preços a partir de R$ 15,80 a R$ 44,79.

“Quem navega pelo Consulta Remédios sempre volta. Não apenas para comparar preços e possivelmente fazer a compra virtual na farmácia mais vantajosa, mas porque esta é uma plataforma de acesso à saúde, em que fornecemos informações importantes e de forma simplificada sobre bula, sintomas e conhecimentos gerais sobre a área”, conta Vion.

SERVIÇO:

www.consultaremedios.com.br

App para Android https://goo.gl/bchW8u

App para iOS: https://goo.gl/pJ1JRY