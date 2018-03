Rival do São Paulo diz ter perdido R$ 300 mil com mudança no Paulista

LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Insatisfeito com a alteração na data do jogo contra o São Paulo, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira, criticou a FPF (Federação Paulista de Futebol) e afirmou que o clube deixará de ganhar R$ 300 mil em patrocínios pontuais com a mudança. A partida de ida da segunda fase da competição entre São Caetano e São Paulo estava marcada para domingo (18), às 16h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, com transmissão da TV Globo. A entidade, porém, acatou um pedido da Polícia Militar e alterou o confronto para sábado (17), às 16h, com pay-per-view. A FPF também modificou o confronto de volta. Anteriormente marcado para quinta-feira (22), a entidade antecipou o jogo para terça-feira (21), às 21h, no Morumbi. "Com a mudança, vamos ter prejuízo técnico e financeiro. Tínhamos dois patrocínios pontuais negociados para a manga e a barra da camisa, mas a negociação foi desfeita após a mudança da data do jogo. Perdemos R$ 300 mil com essa mudança porque ninguém quer anunciar em um jogo de TV fechada", disse Nairo Ferreira. "Foi uma falta de respeito da Federação Paulista de Futebol. Já tínhamos também um planejamento traçado. Tanto é que viemos para Itu para fazer uma mini pré-temporada e teremos que voltar um dia antes do previsto por conta dessa mudança", acrescentou. De acordo com o dirigente, a FPF é culpada por permitir que o Bragantino mandasse seu confronto contra o Corinthians no Pacaembu. O jogo será realizado no domingo (18), às 16h. A equipe de Bragança Paulista decidiu jogar na capital paulista para conseguir uma arrecadação maior. A princípio, a partida estava agendada para o próprio domingo, às 11h, mas foi modificada após a Polícia Militar informar que o entorno do estádio municipal receberá uma etapa do circuito das estações —corrida de rua—, a partir das 7h. A PM também ficou preocupada com o deslocamento da torcida do São Paulo com destino ao Anacleto Campanella e a saída de torcedores corintianos do Pacaembu. A FPF acatou o pedido da Polícia Militar e alterou datas, horários e locais de até cinco das oito partidas das quartas de final do Campeonato Paulista um dia após a divulgação da tabela original. As mudanças também tiveram anuência da Globo, detentora dos direitos de transmissão do Estadual. Sobre as alterações, a entidade afirmou que consultou os clubes e atendeu a um pedido da Polícia Militar. CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DO PAULISTA Jogos de ida: Sábado (17) 16h – São Caetano x São Paulo, em São Caetano do Sul (pay-per-view) 19h - Novorizontino x Palmeiras, em Novo Horizonte (pay-per-view) Domingo (18) 16h - Bragantino x Corinthians, no Pacaembu (Globo) 19h30 - Botafogo x Santos, em Ribeirão Preto (SporTV) Jogos de volta: Terça (20) 21h - São Paulo x São Caetano, Morumbi (SporTV) Quarta (21) 19h30 - Santos x Botafogo, na Vila Belmiro (pay-per-view) 21h45 - Palmeiras x Novorizontino, no Allianz Parque (Globo) Quinta (22) 20h - Corinthians x Bragantino, no Itaquerão (pay-per-view)