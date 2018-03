Equipes da prefeitura fazem consertos em erosão na região central

(foto: Daniel Castellano/SMCS)

Na região central de Curitiba o dia seguinte ao temporal desta quarta, 14, é de consertos. O trânsito tem bloqueio parcial, na Rua Des. Westphalen nesta manhã de quinta-feira, 15. Equipes da Prefeitura de Curitiba realizam a recuperação de uma erosão, no cruzamento com a Visconde de Guarapuava.

Ainda na Rua Des. Westphalen, o trânsito tem bloqueio parcial, por causa da queda de tapumes de uma construção, na esquina com a Sete de Setembro. A construtora responsável já foi acionada para retirar o material, segundo a Prefeitura.

No Tatuquara, na Rua Wacílio Zacachuka, o trânsito está mais lento, com a movimentação de caminhões e equipes de limpeza da Prefeitura de Curitiba, entre as ruas Juarez Távora e Adriana Ceres Zago Bueno, após as fortes chuvas de quarta.

Em Santa Felicidade, a rua José Risseto pode apresentar lentidão, entre a Rua Antônio Escorsin e Avenida Toaldo Túlio. Equipes da Prefeitura de Curitiba fazem a limpeza da via, nas proximidades do Rio Uvu.