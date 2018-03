Defesa Civil dá dicas de como se comportar em um temporal

(foto: Daniel Castellano/SMCS)

A Defesa Civil de Curitiba mantém em alerta equipes de pronta resposta nas dez administrações regionais da cidade, com viaturas equipadas para atuar assim que forem acionadas. “Esses carros contam com equipamento de proteção individual necessário para o nosso pessoal entrar no local, além de ter condições de rebocar barcos até as áreas de risco mapeadas para transportar pessoas”, explica o coordenador da área, Nelson Ribeiro.

Segundo ele, é preciso tomar algumas precauções simples em dia de chuva forte, como a que caiu nesta quarta-feira (14/3). “O objetivo é sempre a integridade da população”, diz. Entre elas estão evitar sair do escritório na hora do temporal. Se estiver na rua, é preciso procurar rapidamente um local seguro – em nível mais elevado e protegido da chuva.

Também é importante evitar ficar sob árvores, fios de alta tensão ou coberturas de postos de gasolina e não tentar atravessar vias inundadas, seja a pé ou de carro. “Espere a água baixar. Caso necessário, peça ajuda ao 153 (Guarda Municipal), 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros)”, recomenda ele.

Como medida de prevenção, o coordenador da Defesa Civil orienta à população que verifique as bocas-de-lobo da rua onde mora. “Caso estejam cobertas com folhas, galhos ou lixo, proteja as mãos com luvas ou sacos plásticos e remova o material. Isso garante o escoamento da água da chuva”, finaliza.

Veja as dicas

- Se estiver em casa ou no escritório na hora do temporal, evite sair.

- Se estiver na rua, procure rapidamente um local seguro – em nível mais elevado e protegido da chuva.

- Jamais fique sob árvores, fios de alta tensão ou coberturas de postos de gasolina, que são frágeis.

- Não tente atravessar vias inundadas, seja a pé ou de carro: espere a água baixar.

- Caso precise de ajuda, chame 153 (Guarda Municipal), 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

- Na rua onde mora, certifique-se de as bocas-de-lobo estão desobstruídas. Caso estejam cobertas com folhas, galhos ou lixo, proteja as mãos com luvas ou sacos plásticos e remova o material.