'Vamos pensar qual seria a melhor composição', diz Meirelles sobre Temer

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira (15) que após as decisões dele e do presidente Michel Temer sobre suas candidaturas à Presidência da República, ambos irão pensar qual a melhor composição. "Vamos aguardar. O importante é que cada um tome sua decisão. Eu primeiro tenho que tomar a decisão se sou candidato ou não. E ele tem que tomar a decisão. A partir daí vamos pensar em qual seria a melhor composição", disse o ministro em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, na rádio Bandeirantes. Questionado sobre a possibilidade de ser candidato a vice-presidente de Geraldo Alckmin aventada nas últimas semanas, ele declarou que não conversou sobre o tema com o governador de São Paulo. "Não cheguei a conversar com o governador sobre essa questão. Não estou planejando a hipótese de uma candidatura a vice-presidente", disse. "Tenho o maior respeito pelo governador, temos excelente relação". Meirelles disse ainda que conversa com frequência com o presidente Temer, inclusive sobre candidatura à Presidência da República. "Temos analisado as possibilidades, ele tem me dado sugestões, questões de candidatura. E em função de uma possível candidatura dele, ele tem tempo", disse. "O presidente da República não tem prazo para isso, a não ser a decisão das comissões partidárias no início de agosto, mas tenho certeza que tomará uma decisão antes disso". Sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), o ministro disse que o caso é inaceitável e que reforça a necessidade de intervenção no Rio de Janeiro. "É inaceitável. Mostra a necessidade da intervenção na segurança do Rio. Os criminosos têm que ser punidos. É preocupante quando se mistura violência de roubos com violência política."