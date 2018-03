Em 15 dias, chove 36% a mais que a média histórica do mês inteiro

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

Na primeira quinzena de março choveu em Curitiba um volume 36% maior do que a média de todo o mês. Foram registrados em 15 dias 189 milímetros, para uma média 139 milímetros para todos os 31 dias de março, de acordo como Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

A precipitação de quarta-feira chegou a 73 milímetros, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Registrado em três horas (entre 13h e 16h), o volume representa mais da metade (52%) do que chove regularmente no mês inteiro.

A situação, que gerou alagamentos, se agrava na medida em que Pinhais, na região metropolitana, registrou outros 80 milímetros na tarde de quarta – os sistema de macrodrenagem é todo interligado.

Nesta primeira quinzena, não choveu apenas em quatro dias na capital.

O Simepar prevê mais chuvas fortes e generalizadas para a tarde desta quinta-feira (15/03) na capital paranaense.

A chuva desta quinta deve ser acompanhada de ventos entre 40 km/h e 50 km/h, de acordo com o Simepar. Isto deve acontecer por conta de uma frente fria que se aproxima do Sul do Brasil.