Uma presa, recolhida à Central de Flagrantes de Curitiba, fez uma denúncia contra o agente carcerário que atuava no local na madrugada desta terça, 13, para quarta-feira, 14. Ela relatou que teria sido vítima de abuso sexual à investigadora da manhã. O caso será investigado pela Delegacia da Mulher (DM) de Curitiba, segundo as informações da assessoria da Polícia Civil do Paraná, repassadas em nota. "O Departamento Penitenciário já foi comunicado e afastou o servidor de suas funções na Central de Flagrantes. O Ministério Público e o Poder Judiciário também já estão cientes sobre os fatos", diz a nota.

Ainda segundo nota, após a denúcia da presa foi feito um Boletim de Ocorrêcnia e a presa foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar os exames de lesão corporal, ato libidinoso e conjunção carnal.

Segundo as informações que chegaram à redação, a presa, de 28 anos, foi recolhida à Central após ser presa em flagrante quando tentava roubar R$ 55 do cobrador de uma estação-tubo na tarde de segunda-feira. Ela não tem antecedentes e, no ato da prisão, revelou que o ato foi fruto do desespero. Ainda de acordo com o relato, ela tem dois filhos e o salário que ganharia como cabeleireira não estaria sendo suficiente para manter a família.

O abuso teria ocorrido quando da presa foi encaminhada pelo carcereiro ao banheiro, onde deveria tomar banho.

Referente a situação de suspeita de abuso sexual contra uma presa na Central de Flagrantes, a Polícia Civil informa que tomou todos os procedimentos cabíveis assim que teve conhecimento do caso.

Depois que o Boletim de Ocorrência (BO) foi formalizado, de forma imediata, a presa foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar os exames de praxe – lesão corporal, ato libidinoso e conjunção carnal.

O caso será encaminhado para a Delegacia da Mulher (DM) de Curitiba. O Departamento Penitenciário já foi comunicado e afastou o servidor de suas funções na Central de Flagrantes. O Ministério Público e o Poder Judiciário também já estão cientes sobre os fatos.