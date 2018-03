Equipe de limpeza ágil garante atendimento nas escolas

Uma mobilização de limpeza iniciada na tarde de quarta-feira (14/3) garantiu o funcionamento e atendimento de crianças e estudantes, nesta quinta-feira (15/3), nas creches e escolas municipais atingidas pela forte chuva. As equipes locais de limpeza agiram rápido e não houve o fechamento de nenhuma unidade.

Nesta manhã, a faxina teve continuidade com reforço de materiais e deslocamento de funcionários quando necessário. Os danos foram pontuais, com 16 unidades escolares prejudicadas, mas sem que fosse necessário a interrupção das atividades. Em alguns casos, diz a diretora do departamento de logística da Secretaria Municipal da Educação, Maria Cristina Brandalize, “as turmas foram reorganizadas em outros espaços das próprias unidades para garantir a sequência das atividades com qualidade.”

Os casos mais relevantes foram ocasionados por calhas que não suportaram o volume das águas e transbordaram pelas paredes das salas, atingindo também os pisos. Pátios e acessos às unidades também ficaram temporariamente alagados.

Intercorrências assim aconteceram nas escolas municipais Batel, no Centro, Professor Brandão, no Alto da Glória, Professor Dario Persiano de Castro Vellozo, na CIC, e Raul Gelbeck, no Boa Vista. “Nestas unidades o trabalho de limpeza foi intenso para evitar outros prejuízos, como o mau cheiro, deterioração de materiais ou o deslocamento de espaços”, disse Maria Cristina.

Nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) Santa Cândida, no Atuba, e Carlos Alberto de Oliveira, no Guaíra, a queda de raios nas centrais de alarme interromperam temporariamente a energia.

A Secretaria Municipal da Educação mantém as equipes de prontidão ao longo desta quinta-feira, para garantir o atendimento rápido às unidades da rede municipal de ensino.