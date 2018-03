Carro usado por Ayrton Senna em corrida histórica de 1984 será leiloado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem do site inglês Autosport, o carro da Toleman que Ayrton Senna guiou no Grande Prêmio de Mônaco de 1984 será leiloado em maio. Foi a primeira vez que o brasileiro competiu na tradicional corrida de Fórmula 1. A prova foi interrompida após 31 das 76 voltas previstas por conta das fortes chuvas que caíram sobre a pista. Senna havia ultrapassado Alain Prost e assumido a liderança, mas o francês acabou ficando com a vitória após o cancelamento da volta final. "A faísca que acendeu essa feroz rivalidade vem do GP de Mônaco de 1984 e da decisão política de encerrar a corrida quando estava claro que o jovem brasileiro estava pronto para fazer barulho. Estamos muito satisfeitos por apresentar o carro que desencadeou essa grande rivalidade e forneceu o capítulo de abertura para a notável recordação de Senna em Mônaco", disse Mark Osborne, chefe global de automobilismo da Bonhams, promotora do leilão. O carro será leiloado em meio a outros bólidos da F-1. Não há estimativa de valor de venda.