Chuva danifica mais de 1.500 casas na região de Curitiba

Ana Ehlert com Franklin de Freitas, Redação Bem Paraná

15/03/18 às 12:59 Ana Ehlert com Franklin de Freitas, Redação Bem Paraná

(foto: Franklin de Freitas)

"Foi muito rápido, só deu tempo de pegar o cachorro e sair da casa" , disse Paulo Prado morador de uma casas que foram danificadas pelo forte temporal que atingiu Curitiba nesta tarde de quarta-feira, 14. Prado mora na rua Duvico Dalpra, no Abranches. Só nesta quinta Prado conseguiu dimensionar o tamanho do estrago da água que levou a parede da sala de casa.

Na mesma situação de Prado estão outras 1.528 casas, segundo o boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado às 11h30, 1.528 casas foram danificadas. O temporal foi mais intenso em Curitiba e Colombro, na a Região Metropolitana de Curitiba (RMC),onde três casas ficaram destruídas.

O temporal atingiu 7. 632 pessoas em oito municípios paranaenses — Almirante Tamandaré, Colombo, Rio Branco do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Curitiba, Pinhais e Cascavel. O maior número de casas danificadas foi em Pinhais, com 1.250 unidades. 158 pessoas estão desabrigadas.

Nesta manhã de quinta-feira, 15, o boletim atualizado da Defesa Civil de Curitiba apontou que houve 94 pontos de alagamentos na cidade que provocaram 18 acionamentos da Comissão de Segurançae Edificações e Imóveis (Cosedi) para verificar possíveis abalos estruturais.

De acordo com o Simepar, até às 19 horas desta quarta-feira (14) choveu 66,8mm de chuva, indicando um alto índice para o mês de março em um curto espaço de tempo. Também na capital tivemos uma grande incidência de raios, aproximadamente 328 no período da chuva.

Principais bairros atingidos foram os das regionais Boa Vista e Santa Felicidade e Centro (Centro-Norte da Capital). Os bairros mais afetados foram Boa Vista, Bom Retiro, Pilarzinho, Mercês, Vista Alegre, Atuba, Centro, Alto da XV, Hugo Lange, Tingui, Bairro Alto, Santa Felicidade, Cajuru, Bairro Novo, Boqueirão e Bacacheri.