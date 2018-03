Praça da Espanha festeja com música e gastronomia no fim de semana

A Praça Espanha, no Bigorrilho, recebe no próximo sábado (17/3) e domingo (18/3) o Festival Curitiba 325. O evento é gratuito e reunirá nomes da música local em uma homenagem à cidade e ao notório artista João Gilberto Tatára, curador do evento. A promoção é da Associação de Comerciantes da Região da Praça da Espanha (Ascores), Segunda Autoral e Fundação Cultural de Curitiba.

No sábado, a programação começa às 12h, com a brasilidade do músico Caeté Pretô. Na continuação sobe ao palco, às 13h, Alexandre França, seguido da banda Becky and The Bones com rock'n’roll dos anos 1970. A tarde continua com Um Jazz Project, às 15h, e o reggae da Banda Djambi.

O domingo também reserva apresentações a partir do meio-dia com Cassiano Ribeiro. Às 13h, é a vez da banda Dois ou Um levar a MPB ao festival. A cantora Raissa Fayet se apresenta às 14h, seguida de Bernardo Bravo, Big Time Orchestra e MUV.

Tatára

O músico, compositor, poeta, pintor e escultor é parte da história cultural de Curitiba. Além da extensa carreira, Tatára é o criador da Segunda Autoral, noite democrática que abre espaço para novos e já conhecidos compositores, músicos, intérpretes e artistas locais.

Feira Gastronômica

A oferta de comidas e bebidas virá dos 12 estabelecimentos credenciados pela Ascores e já confirmados, que oferecerão petiscos, lanches, pratos e doces. Os preços variam de R$ 10 a R$ 30. As barracas começarão a servir ao meio-dia e ficarão abertas até as 21h, tanto no sábado quanto no domingo.



Dentre as operações já confirmadas estão Clube do Malte, Marcolini, Angus Young Clube de Carnes, Kinkan, Volken, Copa Winehouse, Aurora, The Bubble & Tea, Happy Kingdon, Pecato e Terapia Bar.

Serviço: Festival Curitiba 325

Data: sábado (17/3) e domingo (18/3)

Local: Praça da Espanha (Rua Cel. Dulcídio, s/n, Bigorrilho)

Início: 12h

Entrada gratuita

Programação:

Sábado - 17 de março

12h - CAETÉ PRETÔ

13h - ALEXANDRE FRANÇA

14h - BECKY AND THE BONES

15h - UM JAZZ PROJECT

16h DJAMBI



Domingo - 18 de março

12h CASSIANO RIBEIRO

13h DOIS OU UM

14h RAISSA FAYET

15h BERNARDO BRAVO

16h BIG TIME ORCHESTRA

17h MUV