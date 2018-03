Policiais descobrem laboratório de droga em área rural de São José dos Pinhais

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Um laboratório de cultivo e refino de maconha foi encontrado na área rural de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi encontrado pela delegacia de São José dos Pinhais em ação conjunta com a Guarda Municipal. No local foram encontradas drogas como maconha e haxixe e foram apreendidas.

As pessoas presas serão apresentadas nesta tarde de quinta-feira, 15, na Delegacia de São José dos Pinhais pelo delegado-adjunto Michel Teixeira. O local fica a 30 minutos do centro da cidade, segundo as informações preliminares.

