Obras de arte vão a leilão online no próximo dia 21 de março

15/03/18 às 14:15 Da Redação Bem Paraná com assessoria

O leiloeiro público oficial Helcio Kronberg realiza no próximo dia 21 de março um leilão extrajudicial de obras de arte. São telas de diferentes artistas conhecidos como os paranaenses Ruben Esmanhotto, Guilherme Matter, o paulista Durval Pereira e o catarinense radicado em Curitiba, Erico da Silva.

As obras retratam temas desde a paisagem paranaense até natureza morta. Há lotes com lance inicial a partir de R$ 4.000,00.

O leilão extrajudicial será online e acontece na quarta-feira, 21 de março, às 15 horas. Os interessados podem dar seus lances por meio do site do leiloeiro www.hkleiloes.com.br . É necessário se cadastrar com antecedência.



Serviço: Leilão de obras de arte

Dia 21 de março às 15 horas

Helcio Kronberg Leilões

Rua Padre Anchieta, 2540, conj. 401

Tel.: (41) 3233-1077

Curitiba-PR

www.hkleiloes.com.br.