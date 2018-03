(foto: Pedro Ribas/SMCS)

A retirada de um carro abandonado na rua com os vidros quebrados, a lataria pichada e o interior cheio de água parada, no bairro Ahú, marcou o início da remoção de veículos, com o apoio de guinchos, por equipes da Prefeitura e da empresa responsável pelo serviço, na manhã desta quinta-feira (15/3).

A ação, acompanhada pelo prefeito Rafael Greca, foi na Rua Emílio Cornelsen, próximo ao número 71. Segundo relatos de moradores, o carro, modelo Dahiatsu/Charade, estava esquecido no local há quatro anos. “O carro agora está sendo recolhido, vai para o pátio da empresa contratada e, caso não seja reclamado, poderá ir a leilão”, informou o prefeito.

Esse carro faz parte dos cerca de 1,3 mil veículos abandonados em via pública que, ao longo das próximas semanas, serão removidos por equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) e pela Guarda Municipal, com a coordenação da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito. “Curitiba merece ser uma cidade bem cuidada e tudo limpo. Xô, tranqueira”, disse Greca, durante a remoção do veículo.

De acordo com registros da Setran, o bairro que concentra a maior quantidade de veículos abandonados em Curitiba é a CIC, com quase 14% do total. Na sequência aparecem Cajuru (8%), Boqueirão (6%), Tatuquara (6%) e Fazendinha (4,55%).

População pode ajudar

De acordo com legislação específica, considera-se abandonado o veículo estacionado em logradouro público por prazo superior a 30 dias e em visível mau estado de conservação, com a carroceria apresentando sinais de colisão ou ferrugem, ou, ainda, for objeto de vandalismo ou depreciação voluntária. O tempo de abandono do veículo passa a ser contado a partir da denúncia, que pode ser feita por qualquer cidadão, via Central 156.

Nos casos em que ficar caracterizado o abandono, o veículo será identificado, e o proprietário será notificado pelo órgão municipal competente para que retire o veículo do logradouro público no prazo de dez dias, sob pena de remoção.