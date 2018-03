Conferência Espírita espera reunir 40 mil pessoas na Grande Curitiba

A XX Conferência Estadual Espírita acontece entre os dias 16 e 18 de março, no Expotrade, em Pinhais. O evento, que tem como tema Construindo o mundo do amanhã – 150 anos de A Gênese, reúne vários conferencistas do Brasil e aguarda a presença de cerca de 40 mil espíritas e simpatizantes durante os três dias. São esperados representantes de várias cidades do Paraná, de outros Estados e países. O evento é gratuito e não há necessidade de inscrição.

A abertura será na sexta-feira (16), às 20h, com conferência do orador espírita Divaldo Pereira Franco (BA). No sábado (17) e domingo (18) haverá seminários e palestras pelos conferencistas Alberto Almeida (PA), Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias (MG), Sandra Della Pola (RS) e Sandra Borba Pereira (RN).

Serviço:

XX Conferência Estadual Espírita

Tema: Construindo o mundo do amanhã – 150 anos de A Gênese

Oradores: Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias, Sandra Borba Pereira e Sandra Della Pola.

Data: 16/3 às 20h; 17/3 das 8h15 às 20h e 18/3 das 8h15 às 13h.

Local: Expotrade, em Pinhais (Rodovia Leopoldo Jacomel, 10454).

Site: www.feparana.com.br

www.conferenciaespirita.com.br

Entrada Gratuita