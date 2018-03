Caminhão com pneus carecas bate e perde o eixo na BR-277

(foto: PRF)

Um grave aciende nesta tarde de quinat-feira (15) deixa o trânsito lento na BR-277, km 41, na Serra do Mar. Um caminhão com pneus bastante desgastados e sem tacógrafo bateu em um outro caminhão na descida da Serra. No choque, ele perdeuo eixo. partes do caminhão ficaram espalhados na pista.

Apesar da gravidade, não houve feridos na ocorrência, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No entanto, o acidente poderia ter provocado uma tragédia, já que o caminhão atingido estaria carregado com 60 mil litros de produto químico (polipropileno).

O trecho tem interidção parcial, informa a Concessionária Ecovia no seu site.