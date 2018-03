Xuxa dança tema de 'Game Of Thrones' no Dancing Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dancing Brasil desta quarta-feira (14) foi especialmente dedicado para os fãs de séries —em especial aos de "Game Of Thrones" (HBO), seriado homenageado pela apresentadora Xuxa Meneghel. O programa começou em clima medieval, com Xuxa vestida como Daenerys, personagem interpretada por Emilia Clarke na série da HBO. A performance contou com efeitos de luzes, projeção de um dragão no chão do programa e até um bailarino fantasiado de Khal Drogo (Jason Momoa), com quem Xuxa dançou a música tema de abertura de "Game Of Thrones". Nas redes sociais internautas comentaram a apresentação. "Xuxa de Daenerys e surge a dúvida: rainha dos dragões ou Rainha dos baixinhos?". Na última semana, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Xuxa se vestiu como Madonna na apresentação de Dancing Brasil. Além da música tema de "GOT" outras canções de séries foram relembradas. A dupla de Hylka Maria e Fernando dançou a canção "I'll be there for you", tema do seriado "Friends". O ator Dudu Pelizzari e a coreógrafa Dani dançaram uma canção da trilha de "The O.C". Rhaissa e Paulo Victor homenagearam o seriado "Sex and The City", seguidos por Joana e Bruno que dançaram a música "Chasing Cars" cantada em um episódio musical de "Grey's Anathomy". Geovana Tominaga e o professor Teo apresentaram o tema de "Hawai 50". Marina Elali e Jefferson apresentaram uma coreografia de foxtrote com a música "Save Me", tema de "Smallville". Rodrigo Capella e Flávia dançaram a trilha de "S.W.A.T", seguidos por Bárbara e Marquinhos, que encerraram a programação com a interpretação do tema de "Jeannie é um Gênio". Dentre as duplas que receberam as menores pontuações, Hylka Maria foi eliminada com 21,78% dos votos.