Polícia conclui inquérito e indicia agressor de jornalista no Gre-Nal

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Após análise das imagens repassadas pelo Internacional e investigação nos últimos dias, a 20ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre abriu inquérito contra o agressor da repórter Renata de Medeiros, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (15). O fato ocorreu no último domingo (11), pouco antes da bola rolar no Gre-Nal do Beira-Rio. O nome do agressor, já identificado, é mantido em sigilo. A reportagem apurou, no entanto, que não se trata de um sócio do Internacional, pois ele entrou no estádio portando carteirinha de outra pessoa. Ele não tem antecedentes criminais, portanto, é considerado réu primário. O inquérito foi aberto por injúria e deve chegar ao Ministério Público, que abrirá ou não um processo criminal, até sexta-feira (16). Incluso no artigo 140 do Código Penal, o agressor pode pegar de um a quatro anos de prisão. Porém, por ter bons antecedentes a tendência é que exista a transação penal com pagamento de outra forma. Renata trabalhava entrevistando torcedores do Inter antes do recente Gre-Nal. O agressor, sem razão aparente, proferiu uma série de xingamentos contra a jornalista. Ela começou a gravar um vídeo com o celular e questionou ele: "Do que você me chamou?". Ele, irritado, deu um soco na altura do braço da repórter. O agressor foi retirado do estádio pelos seguranças do Inter na ocasião, mas não foi encaminhado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) para responder pelos atos.