Vinicius Jr. tem mais gols do que Neymar e Gabriel Jesus aos 17 anos

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Júnior tem mostrado evolução considerável em 2018. Depois de um ano passado de testes e de adaptação aos profissionais do Flamengo, o garoto de 17 anos atingiu marcas absolutamente significativas. Em comparação com Neymar e Gabriel Jesus na mesma idade, o atacante rubro-negro fez mais gols e possui melhores números. Ele foi autor dos dois gols na vitória de virada dos cariocas sobre o Emelec-EQU por 2 a 1, em Guayaquil, pela Libertadores. Com 1.613 minutos em campo, o camisa 20 da Gávea colocou dez bolas nas redes. Neymar e Jesus fizeram sete gols cada. Vinicius, no entanto, jogou menos, com uma média de 33,6 minutos. Os outros dois, 55,6 minutos. O levantamento foi realizado pelo Footstats. Como ainda não é titular do Flamengo, ele costuma fazer os gols saindo do banco. Vinicius Júnior marcou em oito jogos -seis como reserva, dois iniciando a partida. Caminho oposto ao de Neymar e Gabriel Jesus. O atual jogador do Paris Saint Germain-FRA fez gols em sete jogos - titular em cinco, reserva em dois. O atacante do Manchester City balançou as redes em seis partidas - cinco como titular, reserva em uma. Outro número importante está na relevância dos gols marcados. Ao contrário de Jesus e Neymar, que só assinalaram tentos em competições nacionais, Vinicius Júnior fez três dos dez gols em torneios internacionais - dois na Libertadores e um na Sul-Americana. Questionado se a atuação contra o Emelec mudou o patamar na curta carreira, Vinicius Júnior preferiu destacar a evolução. Vendido ao Real Madrid-ESP por R$ 164 milhões, ele é a cara do Flamengo em 2018. “Foi um jogo de peso e estou evoluindo a cada dia. Não acho que mudei de patamar. Venho trabalhando quieto e só penso em ajudar o Flamengo”, encerrou.