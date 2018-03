Filipe Luís se lesiona e pode ser baixa na seleção

Filipe Luís (foto: Reprodução/Twitter/atletienglish)

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Filipe Luís poderá ser desfalque para a seleção brasileira nos amistosos contra Rússia, no dia 23, e Alemanha, no dia 27. O jogador lesionou a perna esquerda nesta quinta (15), na vitória do Atlético de Madri sobre o Lokomotiv Moscou por 5 a 1, na Rússia. O duelo foi válido pela Liga Europa.

No segundo tempo, o jogador desarmou o atacante Éder e levou um forte chute na perna esquerda. Ele deixou o campo de maca, chorando. Depois, passou pela zona mista com uma proteção na perna e de muletas. Ele não quis falar com os jornalistas. De acordo com a assessoria de imprensa do clube espanhol, Filipe sofreu um traumatismo no perônio e passará por exames mais detalhados no retorno à Espanha, nesta sexta-feira (16).

O clube não descartou a possibilidade de uma fratura. "É um jogador que sempre gosta de ajudar a equipe. Nós sentimos a sua saída. Espero que não seja nada grave", afirmou o meia Ángel Correa. Antea de sair, Filipe deu assistência para o segundo gol, marcado por Fernando Torres. O Atlético avançou às quartas de final com placar agregado de 8 a 1.