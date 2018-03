Globo anuncia elenco da segunda temporada do Show dos Famosos

SARAH MOTA RESENDE RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os nomes dos oito artistas selecionados para a segunda temporada do Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão que começa no dia 25 de março, foram divulgados nesta quinta-feira (15). Participam desta edição as atrizes Alessandra Maestrini e Helga Nemeczyk, os atores Mumuzinho e Silvero Pereira , além dos cantores Naiara Azevedo, Paulo Ricardo, Sandra de Sá e Tiago Abravanel. "Isso aqui é uma energia inexplicável. Quando abrem as portas, a gente já se sente amado", diz a cantora sertaneja Naiara Azevedo. Na atração, os famosos homenageiam nomes da música nacional e internacional com caracterização e performance de show. O ator Ícaro Silva foi o vencedor da estreia do quadro, em 2017. Ele homenageou Michel Jackson com a música "Smooth Criminal". Nesta segunda experiência, o corpo de jurados ganha um novo integrante: além de Cláudia Raia e Miguel Falabella, entra o diretor Boninho. Outra novidade fica por conta do cenário. Como no Melhores do Ano, também apresentado no programa de Fausto Silva, o quadro adotará cenários virtuais.