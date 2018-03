Chuva se aproxima de Curitiba e deve chegar com ventos fortes

(foto: Juliana Reis) (foto: Reprodução/Simepar)

Já há registro de chuva em pontos isolados de Curitiba neste fim de tarde de quinta-feira (15). o Simepar avisa que a chuva deve ser rápida, mas o que preocupa é a velocidade dos ventos. Pouco depois das 17 horas, já eram registradas rajadas de até 50 km/h na Capital, região metropolitana e Litoral.

Rajadas de ventos moderados a fortes já foram registrados no oeste e no sudoeste do Paraná com a evolução e devido ao desenvolvimento dos temporais, diz postagem do Simepar.

Temporais já ocorrem em várias regiões do Paraná. Destaque para as rajadas de vento, que ultrapassaram os 80 km/h no sudoeste.