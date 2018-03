Imagem de radar mostra chuva se aproximando de Curitiba

(foto: Juliana Reis) (foto: Reprodução/Simepar)

O radar meteorológico de Teixeira Soares identifica uma linha de instabilidade avançando entre os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba às 15h55 desta quinta-feira (15), com deslocamento de sudoeste para nordeste.

Rajadas de ventos moderados a fortes já foram registrados no oeste e no sudoeste do Paraná com a evolução e devido ao desenvolvimento dos temporais, diz postagem do Simepar.

Temporais já ocorrem em várias regiões do Paraná. Destaque para as rajadas de vento, que ultrapassaram os 80 km/h no sudoeste.