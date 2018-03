(foto: Band/Brasil Urgente)

Um policial militar acabou esfaqueado no pescoço durante assalto no Parque Barigui, no bairro Mossunguê, em Curitiba. Segundo informações da PM, ele teria sido abordado enquanto fazia exercícios e reagiu ao assalto. O ocorrência foi por volta das 15 horas desta quinta (15).

