Polícia Rodoviária divulga imagens de acidentes na BR-376. Veja o vídeo

(foto: PRF e Autopista Litoral Sul)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulga imagens de acidnetes envolvendo camimnhões flagradas por câmeras de monitoramento da Autopista Litoral Sul e da PRF.

Hoje, a PRF realiza a Operação Serra Segura, que fiscaliza as condições dos caminhões. A operação de hoje acontece na BR-277, entre Curitiba e o Litoral. É a 76ª edição da operação. Lançada em dezembro de 2014 e promovida em parceria com as concessionárias de rodovias, a Operação Serra Segura da PRF já fiscalizou 4.788 caminhões. Desse total, 1.240 veículos apresentaram ao menos uma irregularidade que motivou a retenção de documentos. O número equivale a 25,9% do total de caminhões abordados.