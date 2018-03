Passarela próxima de universidade desaba em Miami e deixa mortos

SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - Uma ponte para pedestres desabou nesta quinta-feira (15) em uma avenida na região de Miami, na Flórida, deixando diversas pessoas mortas, segundo a polícia local disse ao canal de TV CNN -as autoridades não divulgaram o número exato de vítimas. Equipes resgate já estão no local e pediram silêncio para poder ouvir se há vítimas soterradas. Segundo a polícia rodoviária do estado, há cinco ou seis veículos presos embaixo dos escombros. A passarela foi construída pela FIU (Universidade Internacional da Flórida) para ligar um campus da instituição à cidade de Sweetwater, onde 4.000 alunos moram. Com um peso estimado de 950 toneladas, ela iria permitir que os estudantes passassem por cima da rodovia Tamiami Trail. Com um custo de US$ 14,2 milhões (R$ 46,7 milhões), a ponte foi instalada no último sábado (10) usando um processo em que a ponte já chegou semipronta. A inauguração estava prevista para 2019, de acordo com o jornal Miami Herald.