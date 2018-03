Prefeitura recolheu 60 toneladas de entulhos depois da chuva. Confira os estragos

(foto: Divulgação/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba está mobilizada no trabalho de recuperação de áreas e atendimento às famílias prejudicadas pelas fortes chuvas da quarta-feira (14/3). A Defesa Civil de Curitiba registrou 94 pontos de alagamento na cidade.

Somente das secretarias municipais de Obras Públicas e Meio Ambiente e da Fundação de Ação Social (FAS), 438 funcionários trabalharam na recuperação da cidade nesta quinta-feira (15/3).

Na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o trabalho de recolhimento de entulhos, limpeza de rios e remoção de árvores envolveu quase 200 servidores. As equipes esperam recolher, até o fim desta quinta-feira, mais de 60 toneladas de entulhos, com ajuda de 20 caminhões e 84 pessoas.

Já as equipes especializadas em limpeza de rio reforçaram o atendimento em alguns córregos, como o da Rua Wacilio Zacachuka, no Tatuquara, e no Rio Uvu, em Santa Felicidade. Além de galhos e folhas arrastados pela correnteza, foi possível observar uma grande quantidade de lixo jogado indevidamente.

Outros 75 servidores atuaram na desobstrução e remoção das árvores e na limpeza das áreas. Foram atendidas sete ocorrências de queda de árvores e galhos com obstrução de ruas e calçadas. As áreas mais atingidas foram CIC e Boqueirão.

Recuperação do asfalto

Desde o início da manhã desta quinta-feira (15/03), cerca de 135 funcionários da Secretaria de Obras Públicas trabalham para deixar a cidade em ordem novamente. Além dos distritos de manutenção urbana

No Centro, máquinas fazem a recuperação do asfalto na esquina das ruas Desembargador Westphalen com a Visconde de Guarapuava.

Equipes de Pontes e Drenagem também trabalham para limpar e desassorear os rios. Este tipo de serviço foi feito no Rio Atuba, no bairro Atuba, e no Córrego Jardim Cruzeiro, no Santa Cândida.

Máquinas também foram usadas no trecho do Rio Belém do Bosque do Papa, no Centro Cívico, para limpeza das áreas afetadas.

Na região do Boqueirão, entre as ruas Professor José Maurício Higgins, O Brasil para Cristo e o Rio Belém equipes da Prefeitura também realizaram serviços de limpeza.

No bairro Bacacheri, máquinas trabalharam no Rio Bacacheri com a Rua Paulo Friebe.

Escolas e creches

Nas escolas e creches municipais, a mobilização começou na tarde de quarta-feira e, com isso, todas as unidades funcionaram normalmente nesta quinta-feira (15/3).

Os danos foram pontuais, com 16 unidades escolares prejudicadas.

Assistência social

A Fundação de Ação Social (FAS) manteve nesta quinta-feira (15/3) o atendimento às famílias que tiveram as casas alagadas em função das fortes chuvas registradas em Curitiba. O trabalho envolveu 104 funcionários.

Foram encaminhados 150 colchões, 75 cobertores, 60 cestas básicas, além de roupas e calçados para moradores das regionais Matriz, Boa Vista, Cajuru e Tatuquara.

Apesar de algumas famílias terem sido desalojadas, a FAS não precisou abrir abrigos, já que todas decidiram ficar na casa de parentes e amigos.

Uma mobilização de limpeza garantiu o atendimento, nesta quinta-feira, nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Pilarzinho e Cachoeira, na Regional Boa Vista, que também ficaram alagados.

Na Regional Matriz, três unidades que prestam atendimento e acolhimento a pessoas em situação de rua também foram atingidas pelas inundações e rapidamente recuperadas pelas equipes. São elas: Casa de Passagem Jardim Botânico, o Centro de Referência Especializado para a População de Rua (Centro POP) João Dorvalino Borba e a Unidade Mais Viver.

O que já foi feito para o controle de enchentes?

A Prefeitura dobrou o recurso destinado a ações de controle de enchentes e de manutenção do sistema de drenagem da cidade em 2017. O valor empenhado no ano passado chegou a R$ 48,1 milhões, contra R$ 23,4 milhões em 2016 – crescimento de 105,5%.

As ações incluíram revitalização das bacias do rio Bariqui e Pinheirinho, desenvolvimento ambiental, obras de drenagem diversas e prevenção de riscos naturais.

Ações como o reperfilamento do leito do Barigui e do Pinheirinho, em andamento na cidade, por exemplo, são fundamentais para aumentar a vazão de água, o que ajuda a evitar alagamentos na área de abrangências dos córregos e rios que fazem parte das bacias e desembocam no rio principal. Os investimentos nas duas obras são de R$ 144,8 milhões.

A Prefeitura também está buscando mais recursos junto ao Ministério das Cidades para a execução de obras de macrodrenagem nas bacias do Barigui Norte, Belém Norte, Ribeirão dos Padilhas e Rio Atuba. Além destas grandes obras, são feitos trabalhos rotineiros de prevenção e manutenção dos rios e córregos, com limpezas e desassoreamentos.