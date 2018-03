Larissa Manoela ganha falso pedaço da Lua do namorado Leo Cidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leo Cidade, 21, namorado de Larissa Manoela, 17, surpreendeu a atriz com um terreno extraterrestre. Enquanto Larissa estava fora de casa, o namorado enfeitou sua cama com pétalas de rosa e deixou um documento representando a compra de dois acres da superfície lunar. "Se faltar espaço na Terra, saiba que teremos nosso cantinho na Lua. Eu amo você", escreveu ele. As partes da Lua estão sendo vendidas pelo site Moon Register. Além da opção comprada por Leo, um pacote com dez acres de superfície lunar podem ser adquiridos por R$ 101. Contudo, a empresa explica em um vídeo em seu canal no YouTube que a posse de superfície lunar é apenas uma brincadeira e nenhuma empresa tem o direito de vender pedaços da Lua. "Claro, se você for capaz de voar até a Lua e construir uma casa, seria muito difícil de te impedir", diz o vídeo. DIA DAS MULHERES Larissa Manoela diz que o sonho de qualquer mulher é se tornar como sua mãe. "Minhas avós me ensinaram a ser uma mulher forte e a garra da minha mãe me inspira como mulher e filha." A atriz foi uma das 12 personalidades entrevistadas pelo F5, site de entretenimento da Folha de S.Paulo, na semana do Dia Internacional da Mulher. Com três álbuns de estúdio e dois livros na carreira, ela afirma nunca ter sofrido por ser mulher, pois sempre lutou por respeito e reconhecimento no mercado de trabalho. Ela acredita que as mulheres estão conquistando seu espaço, mas que preconceitos e tabus em relação à elas ainda precisam ser quebrados.